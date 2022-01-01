Архив пресс-центра

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Максим Иванов: 25 лет в бизнесе. Есть чем гордиться?

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20 декабря  14:17
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Медиа-гайд-парк «С правой ноги»: Городские проблемы — наследие Георгия Полтавченко

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19 ноября  09:59
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Пресс-конференция Сергея Удальцова и левых сил Санкт-Петербурга

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26 сентября  14:12
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Пресс-конференция «Развитие рынка Форекс в России, повышение прозрачности и эффективности»

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7 сентября  14:57
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Эксперт обсудили итоги рынка недвижимости за 1-ое полугодие 2018 года (11 июля)

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5 июля  16:14
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Финклуб: рубль, нефть, пенсии и НДС (видеозапись)

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26 июня  10:04
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Гастроли Государственного академического театра танца республики Казахстан

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5 июня  15:37
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Жизнь с зажатым носом (Медиа-гайд-парк, 5 июня)

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30 мая  16:02
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В Санкт-Петербурге состоится презентация уникального экологического катамарана, который отправится в экспедицию от Балтики до Каспия

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28 апреля  11:26
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Эксперты обсудят проблемы сферы автобусных перевозок (17 апреля)

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10 апреля  18:31
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Видеотрансляция: Финансово-экономический клуб

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26 марта  11:17
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Медиа-гайд-парк «С правой ноги»: «Дом надежды на горе» теряет надежду

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12 марта  16:03
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Пресс-конференция «Итоги рынка недвижимости 2017 года. Тенденции и перспективы в 2018 году» (видео)

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31 января  15:18
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Пресс-конференция «Что не так с туризмом из Китая?» (видеозапись)

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30 января  17:08
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Медиа-гайд-парк «С правой ноги»: Санкт-Петербург – город уплотнительной застройки? (30 января)

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25 января  14:05
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Пресс-конференция «Итоги общественной экологической экспертизы проекта «Северный поток-2»

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12 января  12:19
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Петербургский оппозиционный фронт накануне 2018 года: конкуренция идеологий и амбиций

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13 декабря  18:24
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Пресс-конференция «ФАС или Серезлеев? Закон или власть?» (видеотрансляция)

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8 декабря  10:35
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Финансово-экономический клуб (23 ноября)

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21 ноября  14:57
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Мусорная проблема Санкт-Петербурга: как уничтожать сор в большом городе? (видео)

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2 ноября  13:57
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7 марта 13:57

Правительство подготовит меры по защите госсайтов и сервисов от отключения

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7 марта 13:48

Диетолог: Как справляться со стрессом и не переедать

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7 марта 13:22

Евросоюз предупредил об усилении санкций против России

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7 марта 13:06

Хамзаев призвал запретить въезд в страну бизнесменам и актерам, покинувшим Россию

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7 марта 12:53

Финский производитель кофе Paulig объявил о прекращении работы в России

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7 марта 12:15

С 7 марта некоторым пенсионерам начнут выплачивать по 4430 рублей

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7 марта 12:05

Цены на «вторичку» в России могут снизиться на 25%

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7 марта 11:32

Названы факторы, которые остановят падение рубля

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