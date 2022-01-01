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Мурманская область

Новости Мурманская и Мурманской области, вести исполнительной и законодательной власти, все о бизнесе в Мурманской области

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Арктическая «цифра»: мурманскому ЦОД готовят миллиарды и админресурс

Мурманск

6 октября  17:39
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Мурманские госконтракты: «Северстрой» и «Север строй», дело не только в пробеле

Мурманск

4 октября  15:53
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Судебные приставы Петербурга заставили туроператора вернуть деньги за сгоревшие путевки

Мурманская область

22 апреля  11:34
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Причиной гибели петербургского сноубордиста в Хибинах могла стать погода

Мурманская область

29 марта  03:04
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В Мурманской области погиб петербургский сноубордист

Мурманская область

29 марта  02:29
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Мать погибшей в Хибинах девочки заявила, что ее дочь была жива 12 часов после спасения

Мурманская область

24 марта  02:51
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В Петербурге возбудили уголовное дело из-за гибели девочки под лавиной в Мурманской области

Мурманская область

24 марта  01:32
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Петербург и Мурманская область расширят сотрудничество в Арктике

Мурманская область

19 января  00:45
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Датчанина оштрафуют за ввоз в Россию лишних сигарет

Мурманская область

20 августа  11:46
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Новости Мурманска и области с 10 по 14 августа

Мурманская область

14 августа  15:28
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7 марта 11:11

Аналитик Потавин объяснил, когда стоит продавать доллары

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7 марта 10:39

Финская компания Fazer приостановила деятельность в России

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7 марта 10:21

Россиян призвали отказаться от дорогих покупок

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7 марта 09:55

В Госдуме призвали повысить стоимость рабочего часа

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7 марта 09:33

В России предложили продавать хлеб без упаковки

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7 марта 09:07

Стриминговый сервис Netflix объявил о приостановке работы в России

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7 марта 08:59

Правительство РФ получило право оперативно повышать пенсии

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7 марта 08:34

Россиянам рассказали, где лучше отдохнуть этой весной

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