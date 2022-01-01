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Maersk оповестил о потенциальном возобновлении приема заказов в России в полном объеме

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2 марта  15:10
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Минтранс РФ может создать запретные для плавания районы в зоне Крымского моста

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2 марта  14:51
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В порту Мурманска углубят подходы к  комплексу перегрузки угля «Лавна»

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1 марта  12:56
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Проект морского терминала в Калининграде получил положительное заключение Главгосэкспертизы

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28 февраля  15:34
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Минобороны РФ приостановило работу портов в Азовском море

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27 февраля  14:11
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Новороссийский порт попал под санкции

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27 февраля  13:19
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Евросоюз ввел санкции против порта в Новороссийске

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27 февраля  13:00
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FESCO выводит из лизинга два судна, попавших под санкции США

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24 февраля  15:36
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Опубликованы требования РС для коммерческих яхт в России

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24 февраля  15:05
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Грузооборот «Восточного Порта» напрямую зависит от пропускной способности РЖД на восточном полигоне

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23 февраля  13:54
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ФГУП «Росморпорт» могут преобразовать в акционерное общество

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23 февраля  13:10
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Правительство ужесточит ответственность за нарушения при перевалке угля в портах

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22 февраля  17:03
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Волжское пароходство стало членом ассоциации Port of Hamburg Marketing

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22 февраля  16:59
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Магаданский порт может стать одним из ключевых на Дальнем Востоке

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21 февраля  15:55
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Новая глубоководная пристань появится в Новороссийске

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21 февраля  15:38
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В Счетной палате РФ рассказали о развитии Свободного порта Владивосток

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20 февраля  12:43
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Правительство РФ займется развитием портов Евпатория и Анадырь

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20 февраля  12:21
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Лукойл докупил долю в газовом проекте Шах-Дениз

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19 февраля  13:19
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Росатом выделит 20 млрд рублей на собственный дноуглубительный флот

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18 февраля  11:11
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Петербургскую дамбу закрыли из-за риска затопления

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18 февраля  10:31
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7 марта 12:53

Финский производитель кофе Paulig объявил о прекращении работы в России

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7 марта 12:15

С 7 марта некоторым пенсионерам начнут выплачивать по 4430 рублей

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7 марта 12:05

Цены на «вторичку» в России могут снизиться на 25%

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7 марта 11:32

Названы факторы, которые остановят падение рубля

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7 марта 11:11

Аналитик Потавин объяснил, когда стоит продавать доллары

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7 марта 10:39

Финская компания Fazer приостановила деятельность в России

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7 марта 10:21

Россиян призвали отказаться от дорогих покупок

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7 марта 09:55

В Госдуме призвали повысить стоимость рабочего часа

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