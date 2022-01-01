Пресс-центр
undefined
В ГУП «ТЭК» рассказали, когда петербуржцам стоит ждать отключения горячей воды
Новости
14 апреля 13:37
Медиа-гайд-парк «С правой ноги»: Городские проблемы — наследие Георгия Полтавченко
Архив пресс-центра
19 ноября 09:59
Пресс-конференция Сергея Удальцова и левых сил Санкт-Петербурга
Архив пресс-центра
26 сентября 14:12
Пресс-конференция «Развитие рынка Форекс в России, повышение прозрачности и эффективности»
Архив пресс-центра
7 сентября 14:57
Эксперт обсудили итоги рынка недвижимости за 1-ое полугодие 2018 года (11 июля)
Архив пресс-центра
5 июля 16:14
Гастроли Государственного академического театра танца республики Казахстан
Архив пресс-центра
5 июня 15:37
В Санкт-Петербурге состоится презентация уникального экологического катамарана, который отправится в экспедицию от Балтики до Каспия
Архив пресс-центра
28 апреля 11:26
Медиа-гайд-парк «С правой ноги»: «Дом надежды на горе» теряет надежду
Архив пресс-центра
12 марта 16:03
Медиа-гайд-парк «С правой ноги»: Санкт-Петербург – город уплотнительной застройки? (30 января)
Архив пресс-центра
25 января 14:05
Пресс-конференция «Итоги общественной экологической экспертизы проекта «Северный поток-2»
Архив пресс-центра
12 января 12:19
Петербургский оппозиционный фронт накануне 2018 года: конкуренция идеологий и амбиций
Архив пресс-центра
13 декабря 18:24
Срочное