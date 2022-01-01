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Псковская область

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В Пскове вдоль ремонтируемых улиц сделают велодорожки

Новости

18 сентября  11:16
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Новости Пскова и Псковской области: с 31 августа по 6 сентября

Псков

8 сентября  11:39
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7 марта 09:55

В Госдуме призвали повысить стоимость рабочего часа

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7 марта 09:33

В России предложили продавать хлеб без упаковки

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7 марта 09:07

Стриминговый сервис Netflix объявил о приостановке работы в России

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7 марта 08:59

Правительство РФ получило право оперативно повышать пенсии

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7 марта 08:34

Россиянам рассказали, где лучше отдохнуть этой весной

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7 марта 08:17

Из-за санкций россияне начнут покупать недвижимость в Турции и ОАЭ

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7 марта 07:46

Гастроэнтеролог предупредил об опасном последствии COVID-19

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7 марта 07:16

Россиян призвали поторопиться с покупкой импортной бытовой техники

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