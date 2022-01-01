Страхование
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Медведев поручил Минстрою создать реестр проблемных объектов на базе «Дом.рф»
Новости
11 февраля 19:32
«Сбербанк страхование» упростил работу с пострадавшими от урагана в Петербурге
Новости
21 августа 19:07
Совокупный доход НПФ «Сафмар» в I полугодии 2018 года составил 5,9 млрд рублей
Новости
6 августа 15:09
Клиенты СК «Сбербанк страхование» за I полугодие заключили более 130 тыс. договоров страхования онлайн
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4 июля 19:43
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