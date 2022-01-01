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Страхование

Последние новости страховых компаний России и мира сегодня.

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Полисы ОСАГО подешевели на 3%

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13 февраля  16:03
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Медведев поручил Минстрою создать реестр проблемных объектов на базе «Дом.рф»

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11 февраля  19:32
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ERGO International AG продал бизнес по имущественному страхованию

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11 февраля  16:08
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СМИ: ОСАГО в России может подорожать на 500-600 рублей

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30 января  12:57
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Среднемесячная плата за страховку жилья в России составит 150 рублей

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25 января  09:49
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ЦБ выявил признаки вывода активов из страховой компании «Опора»

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1 ноября  19:38
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Группа «Росгосстрах» за три квартала заработала 5,4 млрд рублей

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26 октября  18:41
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Акционеры «Альфа-Групп» планируют создать нового страховщика – СМИ

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1 октября  11:02
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Сотрудников МВД застрахуют почти на 2 трлн рублей

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28 сентября  20:02
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Выход РНПК на IPO отложат из-за санкций

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20 сентября  19:22
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ЦБ снизит требования для малых страховых компаний к 2022 году

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18 сентября  12:43
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Заключение договоров ОСАГО могут начать записывать на видео

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14 сентября  08:29
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Группа «Аэрофлот» застраховала воздушный парк на $16 млрд

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22 августа  13:44
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«Сбербанк страхование» упростил работу с пострадавшими от урагана в Петербурге

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21 августа  19:07
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«ВТБ Страхование» в I полугодии увеличило сборы в Петербурге на 42%

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17 августа  15:20
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Совокупный доход НПФ «Сафмар» в I полугодии 2018 года составил 5,9 млрд рублей

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6 августа  15:09
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ЦБ переносит расширение тарифов ОСАГО на начало осени

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26 июля  11:31
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Центробанк отозвал лицензию у страховой компании «Диамант»

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13 июля  10:35
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Клиенты СК «Сбербанк страхование» за I полугодие заключили более 130 тыс. договоров страхования онлайн

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4 июля  19:43
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Сборы страховщиков Северо-Запада в I квартале выросли на 10,3% до 33,4 млрд рублей

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4 июля  17:43
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7 марта 14:18

Льготы Путина для «айтишников» помогут сохранить квалифицированные кадры в России

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7 марта 14:17

Названы продукты, негативно влияющие на здоровье сердца

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7 марта 13:57

Правительство подготовит меры по защите госсайтов и сервисов от отключения

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7 марта 13:48

Диетолог: Как справляться со стрессом и не переедать

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7 марта 13:22

Евросоюз предупредил об усилении санкций против России

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7 марта 13:06

Хамзаев призвал запретить въезд в страну бизнесменам и актерам, покинувшим Россию

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7 марта 12:53

Финский производитель кофе Paulig объявил о прекращении работы в России

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7 марта 12:15

С 7 марта некоторым пенсионерам начнут выплачивать по 4430 рублей

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