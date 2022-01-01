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Тверь

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Петербургские исследователи нашли в Твери медные монеты XVIII века

Новости

28 сентября  22:46
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Новости Твери и Тверской области: с 31 августа по 6 сентября

Общество

8 сентября  11:37
Новости

7 марта 10:39

Финская компания Fazer приостановила деятельность в России

Новости

7 марта 10:21

Россиян призвали отказаться от дорогих покупок

Новости

7 марта 09:55

В Госдуме призвали повысить стоимость рабочего часа

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7 марта 09:33

В России предложили продавать хлеб без упаковки

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7 марта 09:07

Стриминговый сервис Netflix объявил о приостановке работы в России

Новости

7 марта 08:59

Правительство РФ получило право оперативно повышать пенсии

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7 марта 08:34

Россиянам рассказали, где лучше отдохнуть этой весной

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7 марта 08:17

Из-за санкций россияне начнут покупать недвижимость в Турции и ОАЭ

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