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Законодательство

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Постановление правительства Санкт-Петербурга от 29 апреля 2020 года № 269 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121»

Законодательство

30 апреля  09:24
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7 марта 11:32

Названы факторы, которые остановят падение рубля

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7 марта 11:11

Аналитик Потавин объяснил, когда стоит продавать доллары

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7 марта 10:39

Финская компания Fazer приостановила деятельность в России

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7 марта 10:21

Россиян призвали отказаться от дорогих покупок

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7 марта 09:55

В Госдуме призвали повысить стоимость рабочего часа

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7 марта 09:33

В России предложили продавать хлеб без упаковки

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7 марта 09:07

Стриминговый сервис Netflix объявил о приостановке работы в России

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7 марта 08:59

Правительство РФ получило право оперативно повышать пенсии

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