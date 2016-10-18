Медведев: Реальные доходы россиян уменьшились

Реальные доходы россиян в текущем году сократились. Такое заявление сделал во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, жители России стали меньше тратить, что «не лучшим образом сказывается на экономических показателях, включая показатели розничной торговли». Медведев подчеркнул, что экономическая ситуация в России остается непростой.
Напомним, накануне Дмитрий Медведев спрогнозировал, что инфляция в России по итогам 2017 года составит 4%. При этом глава правительства отметил, что в настоящее время в стране «самая низкая инфляция за весь период существования» рыночной экономики в РФ. Премьер-министр также отметил, что экономика страны «выходит на траекторию роста. Добавим, ранее вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что около 5 млн жителей России получают зарплату в размере 7,5 тыс. рублей — то есть на уровне МРОТ.
Реплики
если навести порядок в сфкре ЖКХ, а именно, взимать плату в соответствии с прозрачностью расчетов в квитанциях и присылать их за все услуги, а не удерживать месяцами,а к концу год заявлять о задолжности и ставить ,бабушек в ступор,заставлять их принести квитанции,которые убраны ей так, что она и найти их сама не может. Другое дело предупредить зараннее о неуплате и указать сразу в следующей. Квитанции за тепло вообще не приносят. Караулим и несём в контору наличными.
Почему? Кому надо покажите. Не зря же я писала.