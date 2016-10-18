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18.10.16 / 12:40 Новости / Россия и мир / Экономика

Медведев: Реальные доходы россиян уменьшились

«Экономическая ситуация остается непростой»

Медведев 2Реальные доходы россиян в текущем году сократились. Такое заявление сделал во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, жители России стали меньше тратить, что «не лучшим образом сказывается на экономических показателях, включая показатели розничной торговли». Медведев подчеркнул, что экономическая ситуация в России остается непростой.

Напомним, накануне Дмитрий Медведев спрогнозировал, что инфляция в России по итогам 2017 года составит 4%. При этом глава правительства отметил, что в настоящее время в стране «самая низкая инфляция за весь период существования» рыночной экономики в РФ. Премьер-министр также отметил, что экономика страны «выходит на траекторию роста. Добавим, ранее вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что около 5 млн жителей России получают зарплату в размере 7,5 тыс. рублей — то есть на уровне МРОТ.

По материалам: interfax.ru
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Реплики

  1. Тамара Георгиевна 14.12.2016 at 15:44

    если навести порядок в сфкре ЖКХ, а именно, взимать плату в соответствии с прозрачностью расчетов в квитанциях и присылать их за все услуги, а не удерживать месяцами,а к концу год заявлять о задолжности и ставить ,бабушек в ступор,заставлять их принести квитанции,которые убраны ей так, что она и найти их сама не может. Другое дело предупредить зараннее о неуплате и указать сразу в следующей. Квитанции за тепло вообще не приносят. Караулим и несём в контору наличными.

  2. Тамара Георгиевна 14.12.2016 at 15:47

    Почему? Кому надо покажите. Не зря же я писала.

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