Медведев: Реальные доходы россиян уменьшились «Экономическая ситуация остается непростой»

Реальные доходы россиян в текущем году сократились. Такое заявление сделал во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, жители России стали меньше тратить, что «не лучшим образом сказывается на экономических показателях, включая показатели розничной торговли». Медведев подчеркнул, что экономическая ситуация в России остается непростой.

Напомним, накануне Дмитрий Медведев спрогнозировал, что инфляция в России по итогам 2017 года составит 4%. При этом глава правительства отметил, что в настоящее время в стране «самая низкая инфляция за весь период существования» рыночной экономики в РФ. Премьер-министр также отметил, что экономика страны «выходит на траекторию роста. Добавим, ранее вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что около 5 млн жителей России получают зарплату в размере 7,5 тыс. рублей — то есть на уровне МРОТ.