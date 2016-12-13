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13.12.16 / 14:25 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Автомагистраль М11 между Москвой и Петербургом не успеют сдать к ЧМ-2018

Только к концу года

Фото АБН

Фото АБН

Скоростную платную автомагистраль М11 между Москвой и Петербургом не успеют сдать чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом во вторник сообщил член правления «Автодора» Иннокентий Алафинов на круглом столе «Логистика как фактор эффективности».

Фото tr.ru
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Скоростную автомагистраль сдадут только к концу 2018 года. Напомним, ЧМ пройдет летом 2018 года.

Длина строящейся дороги Москва —Петербург составит почти 700 км. Магистраль пройдет по Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской области. Дорога категории будет иметь от двух до пяти полос в каждую сторону. Расчетная скорость движения — 150 км/ч.

По материалам: rns.online
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Реплики

  1. Максим 14.12.2016 at 15:09

    Автодор сегодня пояснил, что сдадут, т.е. начнут брать деньги за проезд к концу года, а в июне-июле трасса начнёт работать в тестовом режиме. Так что на ЧМ спокойно поедем по нормальной дороге!

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