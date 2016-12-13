Автомагистраль М11 между Москвой и Петербургом не успеют сдать к ЧМ-2018 Только к концу года

Скоростную платную автомагистраль М11 между Москвой и Петербургом не успеют сдать чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом во вторник сообщил член правления «Автодора» Иннокентий Алафинов на круглом столе «Логистика как фактор эффективности».

Скоростную автомагистраль сдадут только к концу 2018 года. Напомним, ЧМ пройдет летом 2018 года.

Длина строящейся дороги Москва —Петербург составит почти 700 км. Магистраль пройдет по Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской области. Дорога категории будет иметь от двух до пяти полос в каждую сторону. Расчетная скорость движения — 150 км/ч.