Автомагистраль М11 между Москвой и Петербургом не успеют сдать к ЧМ-2018

Скоростную платную автомагистраль М11 между Москвой и Петербургом не успеют сдать чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом во вторник сообщил член правления «Автодора» Иннокентий Алафинов на круглом столе «Логистика как фактор эффективности».
|В «Автодоре» прокомментировали информацию о сроках строительства трассы М11
Скоростную автомагистраль сдадут только к концу 2018 года. Напомним, ЧМ пройдет летом 2018 года.
Длина строящейся дороги Москва —Петербург составит почти 700 км. Магистраль пройдет по Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской области. Дорога категории будет иметь от двух до пяти полос в каждую сторону. Расчетная скорость движения — 150 км/ч.
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Автодор сегодня пояснил, что сдадут, т.е. начнут брать деньги за проезд к концу года, а в июне-июле трасса начнёт работать в тестовом режиме. Так что на ЧМ спокойно поедем по нормальной дороге!