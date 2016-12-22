Дефицит бюджета Новосибирской области в 2017 году составит 300 млн рублей Доходы –115,94 млрд рублей, расходы – 116,24 млрд рублей

Дефицит бюджета Новосибирской области в 2017 году составит 300 млн рублей. Это следует из проекта регионального бюджета, который депутаты местного Законодательного собрания приняли в четверг.

Доходная часть бюджета на 2017 году предусматривается в размере 115,94 млрд рублей. Расходы планируются на уровне 116,24 млрд рублей.

Доходы и расходы на 2018 год запланированы в размере 119,27 млрд рублей. На 2019 год – 124,798 млрд рублей.

За принятие нового бюджета проголосовали 59 депутатов ЗакСа Новосибирской области. Против выступили двое, воздержался один. Еще один депутат не голосовал.

Отметим, дефицит бюджета Новосибирской области на 2016 год планировался в размере 5,8 млрд рублей. Доходы должны были составить 103 млрд рублей, расходы – 108,8 млрд рублей.

В конце 2015 года доходы бюджета в 2017 году предполагались на уровне 95,6 млрд рублей, расходов – 96 млрд рублей.