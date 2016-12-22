Проживание в гостиницах РФ подешевело на 7% в декабре Средняя цена за ночь в двухместном стандартном номере в составляет 3,5 тыс. рублей

Проживание в российских гостиницах подешевело на 7% в декабре год к году. Об этом свидетельствуют данные индекса цен на отели (tHPI) от портала Trivago, обнародованные в четверг.

Средняя цена за ночь в двухместном стандартном номере в составляет 3,53 тыс. рублей. Средний показатель в Москве в декабре — 4,55 тыс. рублей. (-8%, ноябрь 4,96 тыс. рублей). Цена в Суздале превышает 2,99 тыс. рублей, Воронеже — 2,73 тыс. рублей. В этих городах зафиксировано 10% снижение цен по сравнению с прошлым месяцем.

В Волгограде, Владимире и Великом Новгороде стоимость номеров в гостиницах снизилась на 14%, 16% и 13% соответственно по сравнению с ноябрем. Ночь в двухместном стандартном номере обойдется гостям в 2,48 рублей во Владимире, в 2,75 тыс. рублей в Волгограде и в 2,32 тыс. рублей в Великом Новгороде.

Добавим, в октябре Петербург обогнал Москву по заполняемости отелей. По словам главы комитета по туризму Смольного Андрея Мушкарева, с начала нынешнего года средняя заполняемость отелей Северной столицы составила 68%, а в Москве – 65%. Средняя стоимость номера в Петербурге превысила 6 тыс. рублей, в столице – 5,5 тыс. рублей. Кроме этого, загрузка отелей Петербурга летом 2016 года достигла 90%. Это на 4,8% больше, чем летом прошлого года.