Все новости

22.12.16 / 18:11 Новости / Общество / Россия и мир

Проживание в гостиницах РФ подешевело на 7% в декабре

Средняя цена за ночь в двухместном стандартном номере в составляет 3,5 тыс. рублей

гостиница-отель-ресепшнПроживание в российских гостиницах подешевело на 7% в декабре год к году. Об этом свидетельствуют данные индекса цен на отели (tHPI) от портала Trivago, обнародованные в четверг.

Средняя цена за ночь в двухместном стандартном номере в составляет 3,53 тыс. рублей. Средний показатель в Москве в декабре — 4,55 тыс. рублей. (-8%, ноябрь 4,96 тыс. рублей). Цена в Суздале превышает 2,99 тыс. рублей, Воронеже — 2,73 тыс. рублей. В этих городах зафиксировано 10% снижение цен по сравнению с прошлым месяцем.

В Волгограде, Владимире и Великом Новгороде стоимость номеров в гостиницах снизилась на 14%, 16% и 13% соответственно по сравнению с ноябрем. Ночь в двухместном стандартном номере обойдется гостям в 2,48 рублей во Владимире, в 2,75 тыс. рублей в Волгограде и в 2,32 тыс. рублей в Великом Новгороде.

Добавим, в октябре Петербург обогнал Москву по заполняемости отелей. По словам главы комитета по туризму Смольного Андрея Мушкарева, с начала нынешнего года средняя заполняемость отелей Северной столицы составила 68%, а в Москве – 65%. Средняя стоимость номера в Петербурге превысила 6 тыс. рублей, в столице – 5,5 тыс. рублей. Кроме этого, загрузка отелей Петербурга летом 2016 года достигла 90%. Это на 4,8% больше, чем летом прошлого года.

Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016