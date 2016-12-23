Крым получил от продажи имущества Коломойского свыше 1,5 млрд рублей Часть имущества продадут в следующем году

Крым получил от продажи имущества украинского бизнесмена Игоря Коломойского свыше 1,5 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщила министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина.

Анюхина отметила, что в этом году продали имущество санатория «Форос» на сумму в 1,2 млрд рублей. Также продали еще пять коммерческим объектов на сумму свыше 300 млн рублей.

Также в будущем году на торги планируют выставить еще десять объектов. Их начальную стоимость оценивают в 460 млн рублей.

Отметим, ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что регион надеется выручить от продажи имущества порядка 2 млрд рублей. Крым фактически вошел в состав России в 2014 году.

Добавим, Коломойский — украинский бизнесмен. Он — основатель и бывший акционер Приватбанка.