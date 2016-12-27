Полтавченко считает слухи о своей отставке «смешными» Он не собирается писать заявление об уходе с поста губернатора

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко назвал слухи о своей возможной отставке «смешной темой» и сообщил, что не намерен писать заявление об уходе. Об этом политик рассказал в понедельник.

«Тема для меня смешная. Лично мне это работать не мешает, но наш коллектив в Смольном большой. Поэтому я был вынужден об этом сказать публично. После чего разговоры поутихли, и те, кто их вел, начали работать, к чему я и призывал», — сказал губернатор, отвечая на вопрос журналистов о возможной отставке. Он добавил, что не планирует уходить с поста.

Главными критериями своей работы Полтавченко считает «доверие президента и доверие горожан». Он отметил, что, согласно результатам социологических опросов, 60% жителей Петербурга удовлетворены жизнью. Такие результаты показал опрос в 2013 году, с тех пор количество довольных жизнью петербуржцев не уменьшалось.

Напомним, в сентябре губернатор отчитал подчиненных за распространение слухов о своей отставке. Он указал на наличие в коллективе «бездельников, которые используют возможность распускать сплетни и слухи». Полтавченко пригрозил коллегам, которые распространяют слухи, увольнением, и заверил, что не собирается покидать губернаторский пост.