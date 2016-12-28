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28.12.16 / 00:09 Новости / Россия и мир

В Черном море нашли 60-метровый обломок Ту-154 – СМИ

Протяженность участка скопления обломков - около 200 метров

Ту-154На месте крушения самолета Минобороны Ту-154 обнаружили скопление обломков самолета, в том числе – крупный 60-метровый обломок. Об этом во вторник сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

На месте большого скопления обломков нашли также фрагменты тел пассажиров. Протяженность участка составляет около 200 метров.

Напомним, ранее сообщалось о завершении расшифровки одного из «черных ящиков» самолета. По словам представителя Минобороны, информация с самописца значительно сузит список предполагаемых причин крушения Ту-154. Катастрофа произошла в воскресенье над Черным морем. На борту самолета находились 92 человека, в том числе артисты, журналисты и известный правозащитник Елизавета Глинка.

По материалам: ria.ru
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