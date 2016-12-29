Суд запретил «Транснефти» останавливать прокачку «Роснефти» «Роснефть» пообещала оплату оказанных услуг

Арбитражный суд Москвы запретил «Транснефти» с 1 января прекращать транспортировку сырья «Роснефти». Такое решение суд принял в четверг.

«Транснефти» запретили прекращать или сокращать транспортировку нефти. В качестве встречного обеспечения «Роснефть» гарантировала оплату услуг «по цене, установленной условиями незаключенного договора».

Отметим, ранее официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщил, что компания до сих пор не заключила с «Роснефтью» на транспортировку продуктов в следующем году. После этого 27 декабря «Роснефть» обратилась в суд.