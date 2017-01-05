Колобков: Стадион для ЧМ-2018 в Сочи сдадут до конца января На арене пройдут четыре матча Кубка конфедераций

Стадион для чемпионата мира по футболу 2018 года в Сочи сдадут к концу января. Об этом сообщил в четверг министр спорта России Павел Колобков.

По его словам, в текущем году на арене пройдут четыре матча Кубка конфедераций. «Срок сдачи планируется до конца января 2017 года. А уже первое тестовое соревнование намечено на 28 марта, завершаются переговоры с одной из зарубежных команд», — сказал глава Минспорта.

Напомним, матчи Кубка конфедераций состоятся в Петербурге, Москве, Сочи и Казани.Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Чемпионат мира по футболу в 2018 году примут Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Сочи, Самара, Нижний Новгород, Казань, Волгоград, Москва, Калининград и Саранск. ЧМ-2018 пройдет с 15 по 15 июля.