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09.01.17 / 02:52 Новости / Россия и мир / Экономика

Мадуро поднял минимальную зарплату в Венесуэле

Из-за инфляции

Фото justmedia.ru

Фото justmedia.ru

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в очереднйо раз объявил о поднятии минимальной заработной платы в стране. Политик сделал заявление в воскресенье. 

«Пятьдесят процентов (повышения), я хочу сказать, что с января пенсии и минимальные зарплаты будут в размере 40 638 боливаров, а с учетом 63 720 боливаров на покупку основной продуктовой корзины минимальный составной доход достигнет 104 358 боливаров», — сказал глава государства. По его словам, за прошедший год размер минимальной оплаты труда в Венесуэле вырос на 536%.

Добавим, власти приняли такое решение из-за растущей инфляции. Согласно прогнозу Международного валютного фонда, уровень инфляции в стране по итогам 2016 года может достигнуть более 700%. Фонд прогнозирует падение ВВП на 10%.

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