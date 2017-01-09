Мадуро поднял минимальную зарплату в Венесуэле Из-за инфляции

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в очереднйо раз объявил о поднятии минимальной заработной платы в стране. Политик сделал заявление в воскресенье.

«Пятьдесят процентов (повышения), я хочу сказать, что с января пенсии и минимальные зарплаты будут в размере 40 638 боливаров, а с учетом 63 720 боливаров на покупку основной продуктовой корзины минимальный составной доход достигнет 104 358 боливаров», — сказал глава государства. По его словам, за прошедший год размер минимальной оплаты труда в Венесуэле вырос на 536%.

Добавим, власти приняли такое решение из-за растущей инфляции. Согласно прогнозу Международного валютного фонда, уровень инфляции в стране по итогам 2016 года может достигнуть более 700%. Фонд прогнозирует падение ВВП на 10%.