Комитет гордумы Твери решил выделить 8 млрд рублей на поддержку спортклубов Деньги получат «Профессиональный хоккейный клуб» и ФК «Волка»

Депутаты комитета по бюджетной и налоговой политики Тверской городской думы решили выделить дополнительный 8 млрд рублей на поддержку профессиональных спортивных клубов региона. Решение приняли в понедельник.

В дальнейшем это решение все депутаты должны поддержать на заседании думы. Источником средств станет остаток на счетах муниципалитета. Дефицит бюджета при этом не превысит допустимые значения. Деньги получит та команда, которую выберут в результате конкурса.

Отметим, в Тверской области два профессиональных спортивных клуба – «Профессиональный хоккейный клуб» (ТХК) и футбольный клуб «Волга». Ранее обе организации оказались без бюджетной финансовой поддержки. Власти обещали найти для команд внебюджетное финансирование.