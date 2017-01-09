Все новости

09.01.17 / 19:54 Новости / Россия и мир / Спорт

Комитет гордумы Твери решил выделить 8 млрд рублей на поддержку спортклубов

Деньги получат «Профессиональный хоккейный клуб» и ФК «Волка»

деньги доллар валюта купюры монеты евро рубль биржаДепутаты комитета по бюджетной и налоговой политики Тверской городской думы решили выделить дополнительный 8 млрд рублей на поддержку профессиональных спортивных клубов региона. Решение приняли в понедельник.

В дальнейшем это решение все депутаты должны поддержать на заседании думы. Источником средств станет остаток на счетах муниципалитета. Дефицит бюджета при этом не превысит допустимые значения. Деньги получит та команда, которую выберут в результате конкурса.

Отметим, в Тверской области два профессиональных спортивных клуба – «Профессиональный хоккейный клуб» (ТХК) и футбольный клуб «Волга». Ранее обе организации оказались без бюджетной финансовой поддержки. Власти обещали найти для команд внебюджетное финансирование.

Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016