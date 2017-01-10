Все новости

10.01.17 / 12:38 Новости / Россия и мир / Спорт

ЦСКА может приобрести нападающего «Тосно» Маркова — источник

Сумму перехода форварда оценивают в 1,5 млн евро

цскаРуководство ЦСКА может приобрести нападающего «Тосно» Евгения Маркова в зимнее трансферное окно. Об этом АБН во вторник сообщил источник, близкий к работе трансферного отдела армейцев.

Как сообщил источник, сумма трансфера может составить около 1,5 млн евро. «Не только ЦСКА, но и другие команды, в том числе и из Европы, проявляют интерес к Маркову», — сообщил ранее агент россиянина Андрей Талаев.

Отметим, в это межсезонье в ЦСКА перешел Васин из «Уфы», а также вернулся из аренды бразильский нападающий Витиньо. Кроме того, к красно-синим могут присоединиться нападающие Боли, Ньяссе и Кирилл Панченко. Покинул команду в зимнее трансферное окно шведский футболист Страндберг, 20-летний форвард отправился в бельгийский «Брюгге».

Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016