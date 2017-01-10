ЦСКА может приобрести нападающего «Тосно» Маркова — источник Сумму перехода форварда оценивают в 1,5 млн евро

Руководство ЦСКА может приобрести нападающего «Тосно» Евгения Маркова в зимнее трансферное окно. Об этом АБН во вторник сообщил источник, близкий к работе трансферного отдела армейцев.

Как сообщил источник, сумма трансфера может составить около 1,5 млн евро. «Не только ЦСКА, но и другие команды, в том числе и из Европы, проявляют интерес к Маркову», — сообщил ранее агент россиянина Андрей Талаев.

Отметим, в это межсезонье в ЦСКА перешел Васин из «Уфы», а также вернулся из аренды бразильский нападающий Витиньо. Кроме того, к красно-синим могут присоединиться нападающие Боли, Ньяссе и Кирилл Панченко. Покинул команду в зимнее трансферное окно шведский футболист Страндберг, 20-летний форвард отправился в бельгийский «Брюгге».