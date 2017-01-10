Все новости

10.01.17 / 21:17 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Полтавченко: Исаакиевский собор передадут РПЦ

Вопрос, по словам губернатора, уже решен

Исаакиевский соборИсаакиевский собор будет передан Русской православной церкви (РПЦ). Об этом во вторник заявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

«Вопрос решен», — сказал Полтавченко, отвечая на вопрос о передаче собора. По его словам, Исаакиевский полностью «сохранит музейно-просветительскую функцию». Об этом политик договорился с патриархом Кириллом.

После передачи содержание собора будет осуществляться за счет РПЦ. Полтавченко заверил, что Исаакиевский продолжит работать в привычном режиме и туда смогут попасть представители всех конфессий.

Пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов сообщил агентству «Интерфакс», что на передачу собора церкви, вероятно, уйдут месяцы. Это обусловлено тем, что здание находится под охраной ЮНЕСКО.

Напомним, летом 2015 года Санкт-Петербургская епархия обратилась к Полтавченко с просьбой передать Исаакиевский собор РПЦ. Против выступили музейные работники и жители Петербурга. Министр культуры РФ Владимир Мединский также не поддержал эту идею. Власти ответили епархии отказом.

По материалам: tass.ru
Метки: , , ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016