Полтавченко: Исаакиевский собор передадут РПЦ Вопрос, по словам губернатора, уже решен

Исаакиевский собор будет передан Русской православной церкви (РПЦ). Об этом во вторник заявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

«Вопрос решен», — сказал Полтавченко, отвечая на вопрос о передаче собора. По его словам, Исаакиевский полностью «сохранит музейно-просветительскую функцию». Об этом политик договорился с патриархом Кириллом.

После передачи содержание собора будет осуществляться за счет РПЦ. Полтавченко заверил, что Исаакиевский продолжит работать в привычном режиме и туда смогут попасть представители всех конфессий.

Пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов сообщил агентству «Интерфакс», что на передачу собора церкви, вероятно, уйдут месяцы. Это обусловлено тем, что здание находится под охраной ЮНЕСКО.

Напомним, летом 2015 года Санкт-Петербургская епархия обратилась к Полтавченко с просьбой передать Исаакиевский собор РПЦ. Против выступили музейные работники и жители Петербурга. Министр культуры РФ Владимир Мединский также не поддержал эту идею. Власти ответили епархии отказом.