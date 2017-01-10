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10.01.17 / 11:26 Новости / Петербург и Ленобласть

Йоан Молло стал игроком петербургского «Зенита»

Ранее он играл в «Крыльях Советов»

йоан моллоФранцузский полузащитник Йоан Молло перешел их самарских «Крыльев Советов» в петербургский «Зенит». Об этом сообщили в самарском клубе во вторник.

Накануне Молло прошел медосмотр в Петербурге. Полузащитник поблагодарил самарский футбольный клуб и его болельщиков и заявил, что в его жизни появился момент, когда он может «показать себя на более высоком уровне».

Иоан Молло родился в 1989 году. В «Крыльях Советов» он играет с августа 2015 года. За самарскую команду Молло провел 38 матчей в Чемпионатах и Кубке России и забил 5 голов.

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