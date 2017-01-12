Арбитраж Петербурга признал решение УФАС по Поклонногорскому путепроводу обоснованным Цена контракта составила почти 330 млн рублей

Арбитражный суд Северо-Запада признал решение управления федеральной антимонопольной службы по Петербургу в отношении «Дирекции транспортного строительства» (ДТС) о Поклонногорском путепроводе законным. Об этом в четверг сообщили в УФАС.

ДТС, не согласная с решением Петербургского УФАС, обжаловала его в суде. Отметим, ДТС заключила контракт без проведения торгов. Поспешность подписания контракта объяснили банкротством в мае 2015 года прошлого подрядчика ОАО «Мотостроительный отряд № 19». Как поясняли в КРТИ, вопрос требовал немедленного решения, ведь на строительной площадке были открытые небезопасные котлованы. В качестве претендента на выполнение данных работ выбрали компания «Возрождение».

В настоящее время заместитель директора ДТС Константин Арефьев, подписавший контракт, полностью выплатил штраф в размере 50 тыс. рублей. На объекте ведут установку ростверков, монтаж поперечных консольных блоков, переустройство теплосети и многое другое. Уже этим летом строители планируют перейти к следующему этапу – устройству железобетонной плиты проезжей части путепровода. На строительной площадке задействовано не менее 70 рабочих и примерно 14 единиц техники.