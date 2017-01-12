К 2021 году в Купчино построят крупнейший океанариум города Торговый центр с океанариумом

Компания «Оптима» построит самый крупный океанариум в Петербурге в течение пяти лет. Об этом в четверг сообщил комитет по инвестициям города.

Океанариум будет частью крупного торгового центра, который появится на проспекте Славы. Площадь океанариума составит более 15 тыс. кв.м.

Часть океанариума будет занята центром морской биологии, часть – зоной экстремального спорта. В комитете предполагают, что пропускная способность второй площадки составит до 15 тыс. посетителей в день.

В проект инвестируют около 15 млрд рублей. Проект океанариума был впервые анонсирован еще в 2013 году.