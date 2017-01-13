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13.01.17 / 20:13 Новости / Политика / Россия и мир

Антироссийские санкции вряд ли отменят в 2017 году – Чубайс

Контрсанкции тоже вряд ли отменят

чубайс санкцииРуководитель «Роснано» Анатолий Чубайс не видит перспектив отмены санкций в отношении России в нынешнем году. Об этом он заявил в пятницу.

Также Чубайс считает, что Россия в вряд ли этом году отменит контрсанкции.

«Видимо, я уже из бывшего молодого реформатора превратился в старого консерватора, но как-то я не очень оптимистично на это смотрю. Я не вижу реальных перспектив, скажем в 2017 году, по отмене санкций», — сказал он.

Напомним, санкции против России ввели в 2014 году. Это произошло после фактического вхождения Крыма в состав РФ. В июне 2016 года действие продуктового эмбарго было продлено до 31 декабря.

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