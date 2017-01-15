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15.01.17 / 18:29 Новости / Россия и мир

В Краснодарском крае ищут пропавших на реке детей

По предварительным данным, найдено одно тело

мчсВ Краснодарском крае идут поиски четырех пропавших детей. Они могли провалиться под лед во время прогулки по реке, сообщили в воскресенье в пресс-службе регионального МЧС.

По предварительным данным, найдено тело одного из детей. Еще одного ребенка удалось спасти, рассказал источник «Интерфакса».

Добавим, двух других детей в настоящий момент ищут. На месте происшествия работают 19 спасателей и семь единиц техники. Следственное управление СКР по Краснодарскому краю начало проверку по факту произошедшего.

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