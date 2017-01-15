В Краснодарском крае ищут пропавших на реке детей По предварительным данным, найдено одно тело

В Краснодарском крае идут поиски четырех пропавших детей. Они могли провалиться под лед во время прогулки по реке, сообщили в воскресенье в пресс-службе регионального МЧС.

По предварительным данным, найдено тело одного из детей. Еще одного ребенка удалось спасти, рассказал источник «Интерфакса».

Добавим, двух других детей в настоящий момент ищут. На месте происшествия работают 19 спасателей и семь единиц техники. Следственное управление СКР по Краснодарскому краю начало проверку по факту произошедшего.