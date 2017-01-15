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15.01.17 / 08:03 Новости / Общество / Россия и мир

В Японии из-за снегопада отменили более 70 авиарейсов

Нарушено движение поездов

Фото: zn.ua

Фото: zn.ua

В Японии из-за сильного снегопада в центральных и северных районах страны отменили более 70 авиарейсов. Об этом сообщает в воскресенье телеканал NHK.

Сообщается, что большую часть рейсов отменили крупные компании, такие как Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airways (ANA). Остальные рейсы были отменены лоукостерами.

Из-за снегопада наблюдаются задержки поездов. В некоторых школах Японии отменены занятия.

Добавим, согласно прогнозам синоптиков, снегопад в Японии продолжится. В центральных и восточных районах страны может выпасть до 80 сантиметров снега, в районе Кинки — до 40 сантиметров.

По материалам: nhk.or.jp
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