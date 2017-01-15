В Японии из-за снегопада отменили более 70 авиарейсов Нарушено движение поездов

В Японии из-за сильного снегопада в центральных и северных районах страны отменили более 70 авиарейсов. Об этом сообщает в воскресенье телеканал NHK.

Сообщается, что большую часть рейсов отменили крупные компании, такие как Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airways (ANA). Остальные рейсы были отменены лоукостерами.

Из-за снегопада наблюдаются задержки поездов. В некоторых школах Японии отменены занятия.

Добавим, согласно прогнозам синоптиков, снегопад в Японии продолжится. В центральных и восточных районах страны может выпасть до 80 сантиметров снега, в районе Кинки — до 40 сантиметров.