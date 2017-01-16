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16.01.17 / 04:45 Новости / Экономика

ЦБ РФ обнаружил 1600 незаконных кредиторов в 2016 году

Нелегальные компании выдают займы по ставкам в размере 900% годовых

банки карты кредитки piarbank.ru _ЦБ РФ выявил 1600 незаконных кредиторов в прошлом году. Об этом пишет в понедельник газета «Известия».

 
Издание отмечает, что в прошлом году обнаружено почти вчетверо больше компаний, которые промышляют нелегальным кредитованием, чем в 2015 году. В 2015 году Банк России и его территориальные подразделения направили в уполномоченные органы 431 письмо по незаконным кредиторам, а в прошлом году около 400 обращений ежеквартально. В настоящее время Центробанк усилил меры по борьбе с микрофинансовыми организациями, которые незаконно выдают кредиты по запредельно высоким ставкам.

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