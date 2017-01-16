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16.01.17 / 20:32 Новости / Россия и мир

Создатели «Игры Престолов» планируют снять приквел

Пригласят новых актеров

игра престолов новый сезон

Фото: vokrug.tv

Создатели «Игры престолов» планируют снять приквел, в котором появятся новые актеры. Об этом изданию Entertainment Weekly рассказал программный директор телеканала HBO Кейси Блойс.

По его словам, в настоящий момент этот вариант выглядит наиболее вероятным. Блойс также уточнил, что до сих пор не согласована продолжительность финального восьмого сезона «Игры Престолов». Вероятно, он будет длиннее заявленного – не семь, а восемь серий.

Напомним, премьера первого сезоан сериала состоялась 17 апреля 2011 года. Действие «Игры престолов» происходит в фантастическом мире. Он напоминает средневековую Европу. При этом времена года в нем длятся значительно дольше.

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