Создатели «Игры Престолов» планируют снять приквел Пригласят новых актеров

Создатели «Игры престолов» планируют снять приквел, в котором появятся новые актеры. Об этом изданию Entertainment Weekly рассказал программный директор телеканала HBO Кейси Блойс.

По его словам, в настоящий момент этот вариант выглядит наиболее вероятным. Блойс также уточнил, что до сих пор не согласована продолжительность финального восьмого сезона «Игры Престолов». Вероятно, он будет длиннее заявленного – не семь, а восемь серий.

Напомним, премьера первого сезоан сериала состоялась 17 апреля 2011 года. Действие «Игры престолов» происходит в фантастическом мире. Он напоминает средневековую Европу. При этом времена года в нем длятся значительно дольше.