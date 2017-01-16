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16.01.17 / 11:21 Новости / Петербург и Ленобласть

«МРСК Северо-Запада» уплатила 7,3 млрд рублей налогов за 2016 год

В федеральный бюджет – 3,2 млрд рублей

«МРСК Северо-Запада» уплатила

Фото: nb.kz

«МРСК Северо-Запада» уплатила 7,26 млрд рублей налогов за 2016 год. Распределительная компания сообщила об этом в понедельник.

В федеральный бюджет «МРСК Северо-Запада» перечислила 3,2 млрд рублей. В бюджеты субъектов Северо-Западного региона, включая местные бюджеты перечислено 1,9 млрд рублей.

В фонды пенсионного, социального и обязательного медицинского страхования направлено 2,3 млрд рублей. Плата Росприроднадзору за негативное воздействие на окружающую среду – 7,7 млн рублей.

Отметим, в «МРСК Северо-Запада» входят Псковэнерго, Новгородэнерго, Вологдаэнерго, Комиэнерго, Архэнерго, Карелэнерго, Колэнерго. Само предприятие состоит в «Россетях».

Ранее компания сообщала, что за девять месяцев 2016 года эффект от ее закупочной деятельности составил 887 млн рублей. Доля закупок у объектов малого и среднего предпринимательства (МСП) за это время достигла 72%.

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