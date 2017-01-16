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16.01.17 / 18:11 Банки / Новости / Россия и мир

RAEX изменил рейтинг «Алтайкапиталбанка» на негативный

Из-за ухудшения качества кредитного портфеля

рейтинг Алтайкапиталбанка

Фото: dartdesign.ru

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) понизило рейтинг «Алтайкапиталбанка» со стабильного на негативный. Об этом агентство сообщило в понедельник.

Изменение прогноза по рейтингу связано с ухудшением качества кредитного портфеля. Также ожидается, что агентство сохранит данную тенденцию, связанную со значимой долей ссуд, выданных заемщикам, занятым в строительной сфере и сфере операций с недвижимостью.

Отметим, «Алтайкапиталбанк» — небольшой региональный коммерческий банк. Он ориентирован преимущественно на комплексное обслуживание и кредитование предприятий Алтайского края и республики Алтай, а также привлечение средств граждан во вклады.

По объему активов занимает 368 место в России и второе место – в регионе. Активы составляют 3,29 млрд рублей.

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