Боец UFC Макгрегор зарегистрировал две торговые марки Марки Conor Mcgregor и The Notorious

Боец UFC Конор Макгрегор зарегистрировал две торговые марки. Это следует из базы данных патентного ведомства США.

Спортсмен зарегистрировал марки Conor Mcgregor и The Notorious (прозвище бойца). Под этими названиями можно продавать гели для бритья, компьютерные игры, книги, одежда, отели, рестораны, парикмахерские, а также другие товары и заведения.

Отметим, боец из Ирландии Макгрегор – чемпион UFC в легком весе. Ранее он также побеждал в полулегкой весовой категории. Его спонсор – компания Reebok.