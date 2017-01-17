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17.01.17 / 20:53 Новости / Россия и мир / Спорт

Боец UFC Макгрегор зарегистрировал две торговые марки

Марки Conor Mcgregor и The Notorious

Конор Макгрегор

Фото: mmain.ru

Боец UFC Конор Макгрегор зарегистрировал две торговые марки. Это следует из базы данных патентного ведомства США.

Спортсмен зарегистрировал марки Conor Mcgregor и The Notorious (прозвище бойца). Под этими названиями можно продавать гели для бритья, компьютерные игры, книги, одежда, отели, рестораны, парикмахерские, а также другие товары и заведения.

Отметим, боец из Ирландии Макгрегор – чемпион UFC в легком весе. Ранее он также побеждал в полулегкой весовой категории. Его спонсор – компания Reebok.

По материалам: espn.com
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