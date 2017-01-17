ГНИИИ военной медицины в Петербурге потратит 1,9 млн рублей на кроликов и морских свинок И других лабораторных животных

ФГБУ «Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины» Министерства обороны Российской Федерации в Петербурге потратит 1,88 млн рублей на кроликов, морских свиней, мышей и крыс. Соответствующие аукционы институт разместил во вторник.

За 201,4 тыс. рублей ФГБУ ГНИИИ ВО купит 70 кроликов породы «Советская шиншилла». На 2 260 крыс, 50 морских свинок и 500 мышей потратят 1,7 млн рублей. Животные должны быть клинически здоровыми. Все они будут закуплены у единственного поставщика. В конкурсной документации отмечено, что запросы на разъяснение положений аукциона не принимаются. Разъяснения не предоставляются.

Отметим, в 2015 году ГНИИ Военной медицины стал самостоятельным учреждением. До этого он входит в состав Военно-медицинской академии. Испытательный институт военной медицины был основан в Петербурге 1920-х годах.