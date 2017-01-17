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17.01.17 / 18:23 Банки / Новости / Россия и мир

Представители банка «Роснефти» стали временной администрацией «Пересвета»

Михаил Полунин и Александр Винокуров

Сотрудники Всероссийского банка развития регионов (ВБРР), который входит в состав «Роснефти», вошли в состав временной администрации банка «Пересвет». Такое решение во вторник принял Центробанк России.

В руководство «Пересвета» вошел вице-президент ВБРР Михаил Полунин. Второй представитель банка — замначальника департамента экономической безопасности Александр Винокуров.

Напомним, основной акционер «Пересвета» — Русская православная церковь. Временная администрация работает в банке с октября прошлого года. Дыра в его капитале оценивается в 80-85 млрд рублей, однако точный ее размер неизвестен.

Добавим, ВБРР – дочерний банк «Роснефти». Ее глава Игорь Сечин, а также руководитель «РусГидро» Николай Шульгинов и президент Торгово-Промышленной палаты Сергей Катырин обращались в конце 2016 года в правительство РФ. Они предложили привлечь Всероссийский банк развития регионов к санации «Пересвета».

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