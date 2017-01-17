Экспорт нефти из порта Козьмино в 2016 году вырос на 4,6% Составил 31,8 млн тонн

Экспорт нефти из нефтененаливного порта Козьмино в 2016 году стал больше на 4,6%. Об этом во вторник сообщила компания «Транснефть».

В прошлом году экспорт нефти через Козьмино достиг 31,8 млн тонн. В натуральном выражении это на 1,4 млн тонн больше, чем в 2015 году.

Основной получатель нефти – Китай. Туда направили 22,2 млн тонн сырья (69,8%). Также топливо экспортировали в Японию (3,9 млн тонн), Южную Корею (2,4 млн тонн), Малайзию (1,6 млн тонн).

Отметим, порт Козьмино находится в Находке Приморского края. Это дальневосточный терминал «Транснефти». Он предназначен для транспортировки нефти сорта ESPO в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.