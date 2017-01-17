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17.01.17 / 12:47 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Защитники Пулковской обсерватории выйдут на митинг

Мероприятие согласовали в Смольном

Фото gao.spb.ru

Фото gao.spb.ru

Защитники Пулковской обсерватории выйдут на митинг 22 января. Об этом АБН во вторник сообщили градозащитники.

Митинг согласован со Смольным. Мероприятие пройдет на Марсовом поле. Его участники хотят привлечь внимание общественности к застройке территории рядом с Пулковской обсерваторией, которая может помешать проведению научных исследований.

Напомним, ранее активисты выходили с пикетами к Смольному в защиту обсерватории. Они требовали отменить выдачу разрешения компании Setl City на строительство в районе обсерватории. О том, что руководство Пулковской обсерватории начало процесс согласования девелоперских проектов, стало известно в декабре. В частности, был согласован проект ЖК «Планетоград» менее чем в 1 км от Пулковских высот.

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