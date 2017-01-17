Защитники Пулковской обсерватории выйдут на митинг 22 января. Об этом АБН во вторник сообщили градозащитники.
Митинг согласован со Смольным. Мероприятие пройдет на Марсовом поле. Его участники хотят привлечь внимание общественности к застройке территории рядом с Пулковской обсерваторией, которая может помешать проведению научных исследований.
Напомним, ранее активисты выходили с пикетами к Смольному в защиту обсерватории. Они требовали отменить выдачу разрешения компании Setl City на строительство в районе обсерватории. О том, что руководство Пулковской обсерватории начало процесс согласования девелоперских проектов, стало известно в декабре. В частности, был согласован проект ЖК «Планетоград» менее чем в 1 км от Пулковских высот.