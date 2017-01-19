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19.01.17 / 10:20 Новости / Россия и мир

Чукотэнерго: Газификация Анадырской ТЭЦ обойдется в 500 млн рублей

Cрок окупаемости проекта составит семь лет

деньги

Фото АБН

На газификацию Анадырской ТЭЦ в Чукотском автономном округе потребуется свыше 500 млн рублей. Об этом сообщила в четверг замгендиректора по экономике и финансам «Чукотэнерго» Елены Заевой.

«Для реализации плана по газификации Анадырской ТЭЦ потребуется более 500 млн рублей. После достижения окончательных соглашений с правительством региона срок окупаемости проекта составит семь лет», — рассказала она.

Анадырской ТЭЦ — самая крупная на Чукотке. Он была запущена в 1986 году.Один из двух котлов ТЭЦ к 2018 году планируется реконструировать для совместного сжигания газа и угла.

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