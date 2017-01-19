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19.01.17 / 13:48 Новости / Россия и мир

Эксперт: В Москве проходит больше половины всех российских выставок

Нужно увеличивать долю регионов

москва выставкиВ Москве проходит 55% всех российских выставок. Об этом в четверг в ходе VI Евразийский Ивент-Форум рассказал председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по выставочно-ярмарочной деятельности Сергей Беднов.

На долю всех остальных регионов приходится 42% выставок. Оставшиеся 3% мероприятий проходят за рубежом.

«Мы считаем, что нужно увеличивать долю регионов, но кризис повлиял на них. Некоторые выставки обанкротились, некоторые слились в одну», — отметил Беднов. Он добавил, что одна из основных проблем выставочно-ярмарочной деятельности в России — отсутствие достаточной материально-технической базы. Особенно в отдаленных от центра регионах.

Напомним, с 18 по 20 января в Петербурге в шестой раз проходит форум экспертов конгрессно-выставочной деятельности. На Евразийский Ивент Форум традиционно съезжаются эксперты из разных городов России и зарубежных стран. В 2016 глду в мероприятии приняли участие около 400 человек.

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