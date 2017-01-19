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19.01.17 / 15:51 Новости / Россия и мир / Финансы

Polymetal купит 5% месторождения «Прогноз»

Через покупку 10% акций Polar Silver Resources Ltd

месторождение ПрогнозPolymetal купит 5% месторождения «Прогноз». Об этом компания сообщила в четверг.

Polymetal Int заключила соглашение с компанией Polar Silver Resources Ltd. Благодаря этому она будет участвовать в развитии месторождения «Прогноз» в Якутии, ресурсы которого составляют более девяти тысяч тонн серебра. После этого Polymetal сможет приобрести в нем до 50% косвенного владения.

Пока Polymetal приобретает 5% доли «Прогноза». Стоимость сделки составляет $3 млн через покупку 10% акций Polar. Ей принадлежит 50% в месторождении, оставшимися 50% владеет группа частных инвесторов.

Отметим, Polymetal – компания, которая занимается добычей золота и серебра в России и Казахстане. Добавим, «Прогноз» — крупнейшее неразработанное месторождение серебра в РФ. Его ресурсы составляют 292 млн унций ценного металла.

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