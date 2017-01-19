Столтенберг рассказал о резком увеличении числа кибератак на системы НАТО В 2016 их количество выросло на 60%

Число кибератак на системы НАТО в 2016 году резко выросло на 60%. Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал в интервью немецкой газете Die Welt, опубликованном в четверг.

«Большинство вторжений осуществлялись не частными лицами, а связанными с иностранными государствами учреждениями», — сказал Столтенберг. По его словам, в прошло году альянс каждый месяц вынужден был отражать около 500 хакерских атак.

Глава НАТО считает, что кибератаки могут нанести урон альянсу и всей оборонной системе США. «Все военные действия основываются в наши дни на передаче данных», — пояснил он.