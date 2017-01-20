В Петербурге подан коллективный иск против передачи Исаакия РПЦ Подали иск депутаты и активисты

В Петербурге в Василеостровский суд направлен коллективный иск против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Об этом в пятницу рассказал депутат Законодательного Собрания Петербурга Борис Вишневский.

Заявителями выступили петербургские депутаты и активисты – сам Вишневский, Александр Кобринский, Андрей Пивоваров и другие. Они требуют признать незаконным распоряжение комитета имущественных отношений, так как оно, по их мнению, незаконно и нарушает право петербуржцев на доступ к Исаакию и на его сохранность, право на приобщение к культурным ценностям, гуманитарное и художественное образование, а также на благоприятную среду обитания.

В пятницу Борис Вишневский также получил ответ от вице-губернатора Петербурга Михаила Мокрецова, согласно которому у Смольного еще нет заявления РПЦ на передачу собора. Таким образом, утверждает депутат, распоряжение КИО незаконно.

Напомним, в начале января стало известно, что Смольный передаст Исаакиевский собор в ведение РПЦ. Церковь получит памятник в безвозмездное пользование на 49 лет. Однако петербуржцы недовольны таким ходом событий: на прошлой неделе на акцию протеста против передачи Исаакия РПЦ пришли более 500 человек.