«Единая Россия» изберет руководящие органы партии Изменения обсудят на двухдневном съезде партии

«Единая Россия» переизберет правящие органы партии. Об этом объявил секретарь Генсовета партии Сергей Неверов в субботу.

В рамках первого дня работы съезда пройдут обсуждения на семи площадках: «Качество государства», «Экономика роста и благосостояния», «Социальная политика», «Умная сила и культурное лидерство», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в собственном доме», «Аграрная сверхдержава». Как подчеркнул Неверов, на этих площадках обсудят исполнение политической программы партии. Во второй день работы съезда состоится переизбрание правящих партийных органов.



Известно, что обновлений ожидают состав Генсовета и Высший совет. По словам Неверова, большую часть Генсовета составит «региональная часть, чтобы каждый регион имел своего представителя в этом регионе». Планируется, что в Генсовет войдут примерно 25-30 секретарей региональных отделений. Также в Генсовет войдут депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, руководители партийных проектов. В Высший совет намерены принять людей из числа известных общественных и политических деятелей РФ. Возможно, что в Высший совет войдет председатель Госдумы Вячеслав Володин.



Работа съезда состоится в эту пятницу. На съезде будут 3046 человек, из которых делегатов 728. Участие в форуме примут депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, лидеры фракций «Единой России» в региональных парламентах, мэры областных центров, главы субъектов РФ и другие. Иностранные делегации на съезд партии не приглашены.