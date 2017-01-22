В Астане завершилась трехсторонняя встреча по Сирии Делегация из Москвы сообщила о "боевом и решительном" настрое

В Астане завершились переговоры делегаций России, Ирана и Турции по ситуации в Сирии. Об этом сообщает в воскресенье РИА Новости.

Консультации прошли за закрытыми дверями. Советник-посланник российского посольства в Астане Александр Мусиенко сообщил журналистам, что трехсторонние переговоры «идут тяжело, вязко». Он пояснил, что участники встречи стремятся выработать финальную редакцию документа о межсирийских переговорах и на это может уйти не один день. По словам Мурсалиева, у российской делегации настрой «боевой и решительный».

Добавим, официально переговоры стартуют 23 января. В них примут участие Россия, Иран и Турция. Также будет представлена делегация во главе со спецпредставителем генерального секретаря ООН Стефана де Мистуры. Сирийскую сторону представляют 50 человек. Делегацию возглавил Мухаммед Аллюш — один из руководителей группировки «Джейш аль-Ислама».