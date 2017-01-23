Нефтегазовые компании инвестируют 100 млрд рублей в экологические проекты В этом году

Российские нефтяные компании планируют инвестировать в экологические проекты в России около 100 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

По словам Донского, в проекты входит строительство очистных сооружений, уборка и ликвидация мусора. Компании намерены вложить средства в нынешнем году

Добавим, всего в мероприятия Года экологии вложат около 400 млрд рублей. Речь идет, как о частных, так и о государственных средствах, подчеркнул Донской. По данным Минприроды, в прошлом году общий объем инвестиций в экопроекты России составил 150 млрд рублей.