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23.01.17 / 19:11 Новости / Россия и мир / Финансы

Нефтегазовые компании инвестируют 100 млрд рублей в экологические проекты

В этом году

Фото АБН

Фото АБН

Российские нефтяные компании планируют инвестировать в экологические проекты в России около 100 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

По словам Донского, в проекты входит строительство очистных сооружений, уборка и ликвидация мусора. Компании намерены вложить средства в нынешнем году

Добавим, всего в мероприятия Года экологии вложат около 400 млрд рублей. Речь идет, как о частных, так и о государственных средствах, подчеркнул Донской. По данным Минприроды, в прошлом году общий объем инвестиций в экопроекты России составил 150 млрд рублей.

По материалам: tass.ru

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