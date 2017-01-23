Все новости

23.01.17 / 20:03 Новости / Политика / Россия и мир

В Астане завершился первый день переговоров по Сирии

Продолжат во вторник

астана сирия

Коллаж АБН

В Астане завершился первый день переговоров по сирийским вопросам. Об этом в понедельник сообщил представитель оппозиции Яхья аль-Ариди.

Он также обозначил, что во вторник переговоры продолжатся. «Больше встречи (в понедельник – АБН) не планируется», — сказал аль-Ариди.

Ранее источник ТАСС рассказал, что особое влияние на делегации сирийского правительства и оппозиции оказал спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Всего в переговорах семь участников. В том числе Россия, Турция, Иран, США. От США в качестве наблюдателя в переговорах принимает участие посол США в Казахстане Джордж Крол.

По материалам: tass.ru
Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016