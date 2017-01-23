В Астане завершился первый день переговоров по Сирии Продолжат во вторник

В Астане завершился первый день переговоров по сирийским вопросам. Об этом в понедельник сообщил представитель оппозиции Яхья аль-Ариди.

Он также обозначил, что во вторник переговоры продолжатся. «Больше встречи (в понедельник – АБН) не планируется», — сказал аль-Ариди.

Ранее источник ТАСС рассказал, что особое влияние на делегации сирийского правительства и оппозиции оказал спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Всего в переговорах семь участников. В том числе Россия, Турция, Иран, США. От США в качестве наблюдателя в переговорах принимает участие посол США в Казахстане Джордж Крол.