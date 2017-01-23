Фийон призвал восстановить отношения с Россией Он считает, что российский народ нельзя "сломать" санкциями

Франции необходимо восстановить отношения с Россией, в том числе экономические. Об этом заявил в воскресенье лидер французской партии «Республиканцы» Франсуа Фийон.

«Наивно было полагать, что российский народ можно сломать экономическими санкциями», — отметил Фийон и заявил, что отношения между странами должны быть восстановлены. Политик подчеркнул, что это касается и экономических связей.

Фийон также выразил уверенность в том, что Россия старается не допустить победы ИГИЛ (Исламское государство, запрещено в РФ) в Сирии. «Большая часть западной политической элиты этого просто не понимает», — считает республиканец.

Напомним, 14 января «Республиканцы» официально выдвинули Фийона кандидатом на президентских выборах. Первый тур выборов во Франции назначен на 23 апреля, второй — на 7 мая. О намерении бороться за президентский пост политик заявлял еще в 2013 году.