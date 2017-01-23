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23.01.17 / 21:27 Новости / Общество / Россия и мир

Восьмая часть «Звездных войн» получила название «Последний джедай»

Выйдет 15 декабря 2017 года

последний джедайНовая часть саги «Звездные войны» получила название «Звездные войны: Эпизод VIII – Последний джедай». Об этом в Lucasfilm сообщили в понедельник.

Напомним, фильм выйдет на экраны 15 декабря 2017 года. Режиссер и сценарист фильма – Райан Джонсон. Ранее он снял фильмы «Братья Блум» (2008) и «Петля времени» (2012).

Седьмая часть киносаги вышла на экраны в декабре 2015 года. Она называлась «Пробуждение силы». Режиссер – Джей-Джей Абрамс (сериал «Остаться в живых»).

Фильм собрал во всем мире $1,73 млрд. Он стал третьим в истории кино после лент «Аватар» и «Титаник», сборы которых превышают $2 млрд. Накануне киноаналитики подсчитали, что спин-офф «Звездных войн» — «Изгой» получил в мировом прокате уже $1 млрд и стал 28 фильмом в истории, которому удалось преодолеть этот рубеж. Фильм идет в прокате почти 40 суток.

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