СМИ: ФАС отменила тендер на строительство Верховного суда в Петербурге Из-за неполного комплекта технической документации

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отменила результаты тендера на строительство «Судебного квартала» в Петербурге. Об этом в понедельник сообщает «Фонтанка».

Причиной отмены итогов закупки стала публикация неполного комплекта технической документации. В частности, не были опубликованы порядка 15% техзадания, которые относятся к информации служебного пользования. Организатору конкурса — ФГУП «Строительному объединению» управделами президента — предстоит снова провести тендер.

Судебный квартал возведут на участке площадью 10 га. Он освободился после переезда института «Прикладная химия». Здесь планируется построить здание Верховного суда, судебного департамента и жилые корпуса. Кроме того, на участке построят Дворец танцев Бориса Эйфмана. Общая площадь комплекса 225 тыс. кв. м. В конкурсе на строительство победила УК «Кредо». ПСБ «Жилстрой», которая также участвовала в конкурсе, позднее подала жалобу в ФАС. В компании посчитали, что конкурсная комиссия необоснованно снизила баллы.