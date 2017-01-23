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23.01.17 / 19:24 Новости / Петербург и Ленобласть

СМИ: ФАС отменила тендер на строительство Верховного суда в Петербурге

Из-за неполного комплекта технической документации

Судебный квартал Атаянц наша фотоФедеральная антимонопольная служба (ФАС) отменила результаты тендера на строительство «Судебного квартала» в Петербурге. Об этом в понедельник сообщает «Фонтанка».

Причиной отмены итогов закупки стала публикация неполного комплекта технической документации. В частности, не были опубликованы порядка 15% техзадания, которые   относятся к информации служебного пользования. Организатору конкурса — ФГУП «Строительному объединению» управделами президента — предстоит снова провести тендер.

Судебный квартал возведут на участке площадью 10 га. Он освободился после переезда института «Прикладная химия». Здесь планируется построить здание Верховного суда, судебного департамента и жилые корпуса. Кроме того, на участке построят Дворец танцев Бориса Эйфмана. Общая площадь комплекса 225 тыс. кв. м. В конкурсе на строительство победила УК «Кредо». ПСБ «Жилстрой», которая также участвовала в конкурсе, позднее подала жалобу в ФАС. В компании посчитали, что конкурсная комиссия необоснованно снизила баллы.

По материалам: fontanka.ru
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