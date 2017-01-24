Британский Верховный суд обязал правительство получить одобрение парламента для выхода страны из ЕС В пользу этого решения высказались восемь судей из 11

Верховный суд Великобритании обязал правительство получить одобрение парламента для выхода страны из состава Европейского союза. Соответствующее решение суд огласил во вторник.

В польщу решения проголосовали восемь судей. Еще трое высказались против.

Напомним, в ноябре прошлого года Высокий суд Лондона постановил, что для начала переговоров о выходе Великобритании из ЕС необходимо одобрение Палаты общин. Инстанция, при этом, ссылалась на 50-ю статью Лиссабонского договора о ЕС. Правительство подало апелляцию на это решение. Последняя была отклонена.