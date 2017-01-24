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24.01.17 / 13:21 Новости / Россия и мир

Британский Верховный суд обязал правительство получить одобрение парламента для выхода страны из ЕС

В пользу этого решения высказались восемь судей из 11

Великобритания Англия Британия флагВерховный суд Великобритании обязал правительство получить одобрение парламента для выхода страны из состава Европейского союза. Соответствующее решение суд огласил во вторник.

В польщу решения проголосовали восемь судей. Еще трое высказались против.

Напомним, в ноябре прошлого года Высокий суд Лондона постановил, что для начала переговоров о выходе Великобритании из ЕС необходимо одобрение Палаты общин. Инстанция, при этом, ссылалась на 50-ю статью Лиссабонского договора о ЕС. Правительство подало апелляцию на это решение. Последняя была отклонена.

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