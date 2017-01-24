Одной из приоритетных программ Года экологии в Петербурге станет развитие КЗС «Горская» А также экологическое просвещение

Одной из приоритетных программ Года экологии в Петербурге станет развитие территории комплекса защитных сооружений (КЗС) «Горская». Об этом во вторник сообщили в комитете по природопользованию.

На территории «Горской» устроят городскую базу природоохранного флота и техники. Также в комитете надеются, что удастся построить научно-просветительский комплекс с волонтерским центром. В частности, до конца 2017 года на территорию «Горской» перебазируют суда и технику предприятия «Пиларн». Другими приоритетными программами признали экологическое просвещение, систему мониторинга, обеспечение экологической безопасности водных объектов.

Напомним, документ «Экологическая политика Петербурга» рассчитан на период до 2030 года. Он также предусматривает развитие КЗС «Горская».

«Пиларн» — подведомственное комитету по природопользованию предприятие. В 2016 году оно ликвидировало более 165 нефтеразливов с акватории Невы.